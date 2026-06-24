6月24日午前7時頃、新潟県南魚沼市柳古新田地内の関越自動車道上で、クマ1頭が目撃されました。 南魚沼警察署によりますと、同日午前7時7分に「関越自動車道上でクマ1頭を目撃した」との通報があったものです。目撃されたクマの体長は約50センチメートルとされています。 目撃現場付近には民家も所在することから、南魚沼警察署は南魚沼市役所と連携し、注意を呼びかける広報および警戒活動を実施しています。