元放送作家・鈴木おさむ氏（54）が24日に公式X（旧ツイッター）を更新し、子供を巡る投稿が反響を呼んでいる。鈴木氏は「子供は何歳までかわいいか？」と投げかける。「10年ほど前、当時やってたブログで、『子供は何歳までかわいいか？』と質問したら、70代の方が『うちの息子は50代だけど、抱きしめたくなるし今だにかわいい』とコメントきて、驚いたが、息子が11歳になり、わかる気がしてきた」とつづっていた。ユーザ