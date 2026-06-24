アーティストのこっちのけんとが、我が子とのお出かけにおける徹底した事前準備や、独自のこだわりの寝かしつけ術を披露し、スタジオのママたちを感嘆させた。【映像】こっちのけんと、一同爆笑の寝かしつけの様子 『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に“ママの本音”を語り合うトークバラエティ。6月23日の放送回では、「ママ会ライブ昼の部」と題して、ゲストに1児のパパで