「ビッグダディ」こと林下清志氏（61）が24日、ブログを更新。結婚を報告した。「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました、放置して頂ければ幸いです。相手の女性は名古屋の方です」と発表した。続けて「こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です。『有難い有難い』を行動と気持ちにすり替えて生きて行こうと思っております。林下清志内藤里菜」と感謝をつづった。林下氏はこれまで7度の離婚を経験し