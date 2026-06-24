◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム 7-4 ロッテ(24日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムは打線が計4本塁打と力を発揮して勝利。このカード2連勝としました。初回、2アウト1、2塁のチャンスで清宮幸太郎選手がロッテ先発・河村説人投手からタイムリー2ベースを放ち1点を先制。その後、3回に野村佑希選手が8号ソロ、4回に水谷瞬選手の4号2ラン、5回に野村選手の2打席連発となる9号ソロが飛び出し、前半5回までに6点をリードしました