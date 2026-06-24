女優のん（32）の公式Xが24日更新され、7月1日夜放送されるフジテレビ系「2026 FNS歌謡祭夏」に出演することが発表された。またのんの公式サイトも更新。「のんが、18時30分〜生放送予定のフジテレビ『2026 FNS歌謡祭夏』へ出演いたします。初出演となるFNS歌謡祭のステージで、2023年に発表した『荒野に立つ』をテレビ初披露します。『荒野に立つ』は、ヒグチアイさんがのんに書き下ろしてくれたのんの自叙伝的楽曲。放送前に、の