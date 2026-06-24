日本音楽事業者協会（音事協）主催の渋谷発総合エンターテインメントフェス「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭２０２６」の１プログラムとして演歌・歌謡曲ライブ「ＪＡＭＥＥＮＫＡ―ＫＡＹＯＬＩＶＥ」が開催されることが発表された。本公演は、世代を超えて愛される演歌・歌謡曲の魅力を届ける特別ステージで、代々木公園・野外ステージで行われる。７月１１日には尾藤イサオ、大石まどか、駿河ヤマト、ＳＨＯＷ―ＷＡなど。１２