元イングランド代表ＤＦジェイミー・キャラガー氏がスウェーデンのＦＷアレクサンドル・イサク（リバプール）を酷評したと、スウェーデンメディアの「ＥＸＰＲＥＳＳＥＮ」が伝えた。北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第３戦（２５日＝日本時間２６日、米国・ダラス）で日本と対戦するスウェーデンのエースは高い決定力と技術力を武器に、その名を世界に知らしめている。ただここ数年は負傷を繰り返しており、所属のリバプールで安定し