◆パ・リーグ日本ハム７―４ロッテ（２４日・エスコンフィールド）日本ハムは投打がかみ合い、連勝で貯金を今季最多タイの８とした。初回２死一、二塁から、清宮幸の右翼線適時二塁打で先制。３回には先頭水野の中越え三塁打から、レイエスが中犠飛を放ち１点を追加した。さらに続く野村は左越え８号ソロ。５月２４日以来、１か月ぶりの一発でリードを広げた。その後も一発攻勢が続く。４回に水谷の右越え４号２ラン、５回