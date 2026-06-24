カーリング女子で２０２６年ミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスでスキップを務めた吉村紗也香（３４）が新たな一歩を踏み出す決断を下した。カーリングの聖地・北海道常呂町出身の吉村は、小学４年時に競技を始める。１３年世界ジュニア選手権で銅メダルを獲得すると、１４年からフォルティウスでプレー。１９年にはグランドスラムで日本勢初の準優勝に輝いた。五輪には縁がなかったものの、２６年ミラノ・コルティナ