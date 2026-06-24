カーリング女子で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスでスキップを務めた吉村紗也香（３４）が２４日に自身のインスタグラムを更新し、現役引退を改めて報告した。この日チームの公式サイトで現役引退を表明した吉村は感謝の気持ちを記し、長文の最後には「９１年組のみんな」へエールを送った。「沢山（たくさん）の温かい応援ありがとうございました！」と書き出し、「先程チームから発表させていただきました