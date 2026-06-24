【モデルプレス＝2026/06/24】フリーアナウンサーの有働由美子が6月23日までに、自身のInstagramを更新。手作り料理を公開し反響を呼んでいる。【写真】57歳ベテランアナウンサー「マヨ無しでも美味しそう」具材3つで作ったレンチンポテサラ◆有働由美子、手作りのポテサラ披露有働は「ポテサラとかだいたいこんなもんやろレンチン」「（※じゃがいもの絵文字）に（※玉ねぎの絵文字）みじん切りツナ缶かけて混ぜて終わり。マヨも