もやし×昆布茶で「激うま！」な簡単副菜。昆布茶のうまみをきかせれば、いつものもやしもやみつき必至。ピリッとした辛みがさらに箸を進めます。加熱はレンチンだけだから、暑い日だってお手軽。節約したい日のあと一品にもぴったりです。『もやしのピリ辛昆布茶あえ』のレシピ材料（2人分）もやし……1袋（約200g） 〈A〉酢……大さじ1 昆布茶……小さじ1 塩……ひとつまみ七味唐辛子……ひとつまみ作り方（1）もやしはざる