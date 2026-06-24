【モデルプレス＝2026/06/24】AKB48の伊藤百花が6月22日、自身のInstagramを更新。ファッション雑誌「MAQUIA 8月号」（集英社）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】“顔面重要文化財”22歳AKBセンター「肌艶がすごい」オフショル衣装姿◆伊藤百花、オフショルダートップスから美肌際立つ伊藤は「『MAQUIA 8月号』ぜひチェックしてください」とつづり、スタジオ内でのオフショットを複数枚投稿。ベージュのオフショル