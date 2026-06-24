【モデルプレス＝2026/06/24】お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志が6月23日までに、自身のInstagramを更新。家で育てた野菜を使ったサラダを公開し反響を呼んでいる。【写真】50歳人気芸人「お店みたいでオシャレ」自家製わさび菜使ったサラダ◆田中卓志、栽培したわさび菜でサラダ調理田中は「プランターに植えていたわさび菜がそだったので、収穫して、サラダにしてたべた！」とつづり、自宅で収穫したわさび菜の写真を複数枚