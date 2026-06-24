総務省が発表した2025年国勢調査の速報値によると、25年10月1日時点で外国人を含む日本の人口は1億2304万9524人で、20年の前回調査から309万6575人（2.5％）減少した。減少数、減少率ともに過去最大。都道府県別では、人口増は東京都と沖縄県のみで、45道府県で減少した。 1920年に始まった国勢調査は、全世帯を対象に5年に1度実施しており、今回で22回目。総人口は15年調査で初めて減少に転じ、3回連続のマイナスとなった。