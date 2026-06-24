【ユーロ圏】 ドイツIfo景況感指数（6月）17:00 予想85.5前回84.9 【米国】 MBA住宅ローン申請指数（06/13 - 06/19）20:00 予想N/A前回-3.8%（前週比) 経常収支（2026年 第1四半期）21:30 予想-2270.0億ドル前回-1907.0億ドル 新築住宅販売件数（5月）23:00 予想64.2万件前回62.2万件 予想3.5%前回-6.2%（前月比) ※予定は変更されることがあります。