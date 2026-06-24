注目の豪CPIはまちまち＝オセアニア為替概況 10時半の5月豪CPIは前年比+4.0％となり、4月の+4.2％から鈍化。予想は+4.3％への上昇となっており、予想を大きく下回った。一方コアインフレとなるトリム平均は+3.6％と4月の+3.4％から伸びが加速。予想を上回る伸びとなった。燃料費が下落、旅行費用などの低下も見られたが、これまでの原油高のコスト上昇を小売価格に転嫁する動きが継続している。発表直後は総合の弱さとコアの