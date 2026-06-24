テクニカルポイント豪ドル/ドル、下降トレンド強まる、０．６９００の心理的水準メドに 0.7217ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.7178一目均衡表・雲（上限） 0.7083100日移動平均 0.7081エンベロープ1%上限（10日間） 0.706321日移動平均 0.7056一目均衡表・雲（下限） 0.7052一目均衡表・基準線 0.701110日移動平均 0.6995一目均衡表・転換線 0.6941エンベロープ1%