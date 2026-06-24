体調不良のため、6月歌舞伎鑑賞教室『仮名手本忠臣蔵』を休演している歌舞伎俳優の中村芝翫さん（60）が、25日・26日の神奈川公演から復帰することが発表されました。日本芸術文化振興会の公式サイトで24日、「国立劇場6月歌舞伎鑑賞教室『仮名手本忠臣蔵』に出演の中村芝翫は、体調不良のため休演しておりましたが、25日（木）、26日（金）の神奈川公演に出演いたします」と報告。「皆様にはご心配、ご迷惑をお掛けいたしましたこ