東京・北区の小学校の児童ら11人がケガをした火事で、自身もケガをした教員が火元となった音楽準備室の当時の状況について、「洗濯物を乾かしていた」と話していることがわかりました。この火事は今月19日、北区の滝野川第三小学校の4階から火が出て、児童と教員ら11人がケガをしたものです。火元は4階の音楽準備室で、焼け跡からはハンガーやタオル、ストーブなどが見つかっていましたが、その後の警視庁への取材で、音楽の授業を