俳優の今井翼（44）が23日、自身のインスタグラムを更新。“かわいすぎる”愛犬ショットを披露した。【写真】「お座りが出来るようになりました」上目遣いでちょこんと座る“かわいすぎる”今井翼の愛犬今井は「気がついたらお座りが出来るようになりました」とつづり、トイプードルの愛犬の写真を投稿。そこには、ちょこんとお座りをしながら、愛らしい表情でじっと上目遣いをみせる愛犬の姿が写し出されている。コメント欄