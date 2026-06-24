「ソフトバンク−オリックス」（２４日、みずほペイペイドーム）オリックス・マチャド投手が岸田監督とともに、ソフトバンク・小久保監督に謝罪した。マチャドは２３日の試合で九回に登板し、石塚の顔面を直撃する死球を与えて危険球退場になっていた。そして、試合後は「本当に当ててしまって申し訳なく思っています。自分の中で一生懸命やった結果、あれが起こったんですけど、ケガが重大なものではなくて一日も早く試合に