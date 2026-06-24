モグライダーの芝大輔が２４日、ＹｏｕＴｕｂｅ「永野とモグライダー芝のぐるり遠回り」で、来年の大河ドラマ「逆賊の幕臣」の顔合わせがあったことを報告。その様子に永野が震え上がった。芝は来年の大河で、主人公・小栗忠順（松坂桃李）の幼なじみ・朝比奈昌広を演じる事が決まっている。その大河の顔合わせが５月末にあったといい、芝は当日が単独ライブ開催日と重なってしまったという。初の大河での顔合わせは「１つの