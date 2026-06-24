兵庫県三木市の仲田一彦市長は２３日の定例記者会見で、市条例で定められた任期開始時点の「資産等報告書」が公開されていなかったと発表した。担当課が失念していたためで、同日から市役所で公開を始めた。市などによると、「政治倫理の確立のための三木市長の資産等の公開に関する条例」では、市長の任期開始日の資産について公開することを定めている。仲田市長の場合、３期目の任期が始まった昨年７月２日の資産保有状況を