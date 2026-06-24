攻めダルマと呼ばれ、甲子園で春夏３度の優勝を果たした徳島・池田高野球部の元監督、蔦文也氏の素顔に迫ったドキュメンタリー映画「蔦監督−高校野球を変えた男の真実−」が１０年ぶりに東京で上映されることが２４日、発表された。蔦氏の孫である映画監督の蔦哲一朗氏が監督を務めた同作は、蔦氏の妻・キミ子や、当時の野球部のエースでのちに巨人投手となった水野雄仁氏、横浜で活躍した畠山準氏、コーチ、ＯＢなど関係者４