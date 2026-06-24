オマーン沖のホルムズ海峡の船舶＝22日（ゲッティ＝共同）【カイロ、ロンドン共同】オマーン政府は23日、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の周辺に足止めされている船舶を脱出させるため、国際海事機関（IMO）と連携して臨時回廊の設置に取り組むと明らかにした。IMOは米国やイランと協力し、足止め船舶の1万1千人を超える船員を避難させる計画を開始すると発表した。ロイター通信によると、IMO報道官は24日、複数の船舶が計画