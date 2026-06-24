6月24日、トロイ・マーフィージュニアがサンロッカーズ渋谷から秋田ノーザンハピネッツへ移籍することが発表された。契約期間は2026－27シーズンの1年間。背番号は「0」に決まった。 アメリカ出身で現在23歳のマーフィージュニアは、195センチ92キロのシューティングガード兼スモールフォワード。ドミニカン大学を経て、2022－23シー