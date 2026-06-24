三谷セキサンは後場終盤にプラス圏へ浮上した。きょう午後３時ごろ、取得総数６８万株（発行済み株式総数の０．８１％）、取得総額１０億円を上限とする自社株取得枠を設定したと発表しており、株価の支援材料となっている。取得期間は６月２５日から来年６月２４日までとした。 出所：MINKABU PRESS