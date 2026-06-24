シャープが後場終盤に上げ幅を拡大している。２４日、台湾の鴻海精密工業と新規事業における戦略的な協業に関する覚書を締結したと発表。これを材料視した買いが入った。ＡＩインフラ・ソリューションやエネルギー・ＥＳＧ関連アプリケーション、ロボティクスなどをさまざまな分野を対象に、革新的な製品・サービスの共同開発を進める。ＡＩインフラ関連では、シャープが市場参入を表明して