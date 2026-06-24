２４日の債券市場で、先物中心限月９月限は反発した。米長期金利が時間外取引で低下したことを背景に、円債に資金を振り向ける動きが出た。 この日は財務省による利付国債の入札や、日銀による国債買い入れオペといった需給イベントがなかった。一方、読売新聞オンラインが早朝、「高市首相は２０２７年度予算案の編成で、経済成長に資する施策向けの特別枠「『強く豊かな日本』投資枠」を創設する方針を固めた」と報じた。