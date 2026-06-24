２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６１円６１銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円７１銭前後と同５０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前８時３０分時点では１６１円５０銭台で推移し、午前９時５０分過ぎに１６１円６４銭近辺まで上昇した。ただ、その後は午後にかけ１６１円５０銭台を中心とする狭