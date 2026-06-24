HIKKYは、メタバースイベント『バーチャルマーケット2026 Summer』を7月11日から26日までの16日間にわたり開催することを発表した。あわせて、出展企業ブースの詳細第1弾も明らかにされた。 （関連：【画像】お馴染みのあの音も鳴る！呼び込み君の3Dモデル） 『バーチャルマーケット』は、バーチャル空間上で開催されるメタバースイベント。参加者はアバターとなっ