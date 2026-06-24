グリッド＝後場急伸。きょう午前１１時３０分ごろ、５月から６月に複数案件として約１６億円の蓄電所開発案件を受注したと発表しており、好感した買いが集まっている。売り上げは２６年６月期から２８年６月期にかけて計上する。 インフォメティス＝ストップ高で３連騰。２３日の取引終了後に、イギリス連結子会社を通じてドイツ・イタリア・フランスを中心とする欧州本土市場への本格的な事業展開に向けた調査・検討を開始