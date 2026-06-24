国際サッカー連盟(FIFA)は北中米ワールドカップでPK戦前に行われるコイントスについて、2回から1回に変更することを国際サッカー評議会(IFAB)に提案しているようだ。『アスレティック』が23日に報じた。現在の競技規則では安全面やピッチコンディションなどに問題がない場合、PK戦で使用するゴールをコイントスで決めてから、もう一度コイントスを行って先攻・後攻を決めることになっている。アスレティックは今季のUEFAチャン