ProArt Display OLED PA27UCDMR ASUS JAPAN株式会社は、4Kの量子ドット有機ELパネル（QD-OLED）を搭載した26.5型のモニター「ProArt Display OLED PA27UCDMR」を6月26日（金）より順次発売する。全国の家電量販店およびECサイトで取り扱う。想定価格は21万4,920円 OLEDならではの高いコントラスト性能と鮮やかな色表現に加え、最大240Hzの高リフレッシュレートと0.1ms（GTG）の応答速度を特徴とする。動画編集