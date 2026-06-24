【その他の画像・動画等を元記事で観る】 工藤静香が新作アルバム『Dynamic』を6月24日にリリース。このタイミングで、アルバムタイトル楽曲「Dynamic」のMVが公開された。 ■アルバム『Dynamic』は「ロック」をテーマに掲げたエネルギッシュな意欲作 「Dynamic」MVは、工藤静香本人が「異次元・異空間」をリクエストして撮影を実施。派手で見応えのある世界観の映像に仕上げられてる。 エキゾチックな黄金の