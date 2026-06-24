【写真】嵐への愛が伝わる二宮和也の投稿／『We are ARASHI』最終公演のステージショット他【動画】『We are ARASHI』LIVE Blu-ray＆DVD発売決定コメント 二宮和也が自身のXを更新。“懐かしい場所”で仕事だったことを報告し、注目を集めている。 ■二宮和也「てかここ分かったら凄い」 二宮は、「今日はお仕事でこの現場に来た。懐かしいというか…なんとも言えない今日も頑張ろうと思いましたぜ（ユニコー