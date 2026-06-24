ソフトテックス [東証Ｓ] が6月24日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来無配としていた27年3月期の上期配当を40円(前年同期は無配)実施するとし、下期配当は従来計画の70円→35円に修正した。年間配当は従来計画の70円→75円(前期は70円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要事項の一つとして位置づけております。また、内部留保とのバラ