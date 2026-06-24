アスカ [名証Ｍ] が6月24日大引け後(15:30)に決算を発表。26年11月期第2四半期累計(25年12月-26年5月)の連結経常利益は前年同期比32.3％増の13.1億円に拡大し、従来予想の11億円を上回って着地。 通期計画の22億円に対する進捗率は59.8％に達し、さらに5年平均の48.9％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した6-11月期(下期)の連結経常利益は前年同期比24.6％減の8.8億円