ハローズ [東証Ｐ] が6月24日大引け後(15:30)に決算を発表。27年2月期第1四半期(3-5月)の経常利益(非連結)は前年同期比10.2％減の27.4億円に減り、3-8月期(上期)計画の61.4億円に対する進捗率は44.7％にとどまり、5年平均の50.2％も下回った。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.6％→4.7％に悪化した。 株探ニュース