24日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数700、値下がり銘柄数688と、売り買いが拮抗した。 個別では日本調理機、アール・エス・シーがストップ高。日本ケアサプライ、まんだらけ、サツドラホールディングス、ＣＲＩ・ミドルウェア、グローバルインフォメーションなど20銘柄は年初来高値を更新。ツインバード、愛眼、ニッカトー、日本抵抗器製作所、光・彩は値上