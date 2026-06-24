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24日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ360044-4.9 77660 ２. 野村日半導101685 0.95871 ３. 日経Ｄインバ 5312730.02650 ４. 野村日経平均 5180314.2 72460