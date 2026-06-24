24日の日経平均株価は前日比613.41円（-0.88％）安の6万9174.97円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は677、値下がりは823、変わらずは56。 日経平均マイナス寄与度は307.73円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ＴＤＫ が63.86円、アドテスト が55.51円、ファストリ が50.69円、フジクラ が35円と並んだ。 プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を67.58円押し上げ。次いでイビデン が26.82