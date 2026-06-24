24日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数244、値下がり銘柄数291と、値下がりが優勢だった。 個別ではインフォメティス、ＬｉＮＫＸ、タメニー、サクシードがストップ高。イントランス、ｃｏｌｙ、ヌーラボ、ベストワンドットコム、セレンディップ・ホールディングスなど7銘柄は年初来高値を更新。ＧＯ、ＢＲＡＮＵ、ジーネクスト、ペルセウスプロテオミクス、トライアルホ}