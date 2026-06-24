24日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比0.1％増の7755億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同1.9％増の5658億円だった。 個別ではｉＦｒｅｅ米債７－１０年（為替ヘッジなし） 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ中国科創板５０（ＳＴＡＲ５０） 、ＭＡＸＩＳＮＹダウ上場投信 、ｉシェアーズ米