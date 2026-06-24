コロワイドグループのかっぱ寿司は、7月2日から8月5日の期間、サクマ製菓の人気キャンディ「いちごみるく」とのコラボレーションスイーツ『真夏のいちご雪だるま キャンディグリッター＆チョコペン付き』（390円）を、スイーツブランド「ごちCAFE」より期間限定で販売する。【写真】定番スイーツにプラス！『プレミアムクリームケーキ』に添えて1970年の発売以来、世代を超えて愛され続けてきたロングセラーキャンディ「いちご