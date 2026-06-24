大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズが24日（水）、チームマスコットのグレベアくんと2026-27シーズンの契約継続を発表した。 グレベアくんはチーム名の由来となっている「おおぐま座」がモチーフになっているキャラクターで、趣味は天体観測。チームが譲渡された6月1日が誕生日となっている。 グレベアくんはクラブを通じて以下の通り