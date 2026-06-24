大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは24日（水）、新ヘッドコーチにマウシリオ・パエス氏が就任したことを発表した。 パエス氏は、チェコ共和国、フランス、イタリアの代表チームのアシスタントコーチを務めた経歴を持つ。2025-26シーズンはパリ・バレー（フランス）のヘッドコーチを務めていた。2016年からの5年間では、パナソニックパン