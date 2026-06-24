エアコンの設置工事を委託した個人業者に資材高騰の影響を考慮せずに報酬を据え置いたなどとして、公正取引委員会は２４日、家電量販店「ベイシア電器」（群馬）に対し、フリーランス取引適正化法違反（買いたたきなど）を認定し、再発防止を求める勧告を出した。発表によると、同社は２０２４年１１月〜２５年１２月、顧客から請け負ったエアコンの設置工事を個人業者１０人に委託した際、資材高騰分を反映せずに報酬を据え置